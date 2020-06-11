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Aktüel

Nallıhan’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:58:42 -
Nallıhan’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Nallıhan’ın Atça Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan M.D. (57) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemenin yaptığı inceleme ardından M.D.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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