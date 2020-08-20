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Aktüel Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi
Aktüel

Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:08:16 -
Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki hafta önce aynı aileden 8 kişide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alınan Çiller Mahallesi'ndeki karantina sona erdi.

Virüs görülen kişilerde yapılan testler negatif çıktı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, mahallede karantina süresince ailelere özel ekiplerle yardım ve destekte bulunduklarını, dezenfeksiyon yaptıklarını belirtti.


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