Yerel Nalbur dükkanında yangın
Nalbur dükkanında yangın

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir nalbur dükkânında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde nalbur dükkanı, çıkan yangında hasar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Hanlıköy Mahallesi'ndeki Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi’nde bulunan nalbur dükkanında çıktı. İşyerinde alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Nalbur dükkanını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

