Naksan ihracatta rüştünü ispatladı
Naksan Holding’in şirketlerinden Naksan Plastik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük 190. sanayi şirketi oldu.20 Haziran 2019 Perşembe 11:29
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) idaresinde bulunan Naksan Holding’in şirketlerinden Naksan Plastik gücüne güç kattı. Şirket, 2018’de Türkiye’nin en büyük 190. sanayi şirketi, en çok ihracat yapan 300. Firması olmayı başardı. Naksan Holding Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, Naksan Plastik’in önemli projeleri ve yenilikçi uygulamalarıyla öne çıktığını belirterek, “Şirketimiz müşterilerinin talepleri karşılamaya ve ambalaj sektöründe ön planda olmaya devam edecektir” dedi.
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