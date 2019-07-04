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Naklen atama kontenjanları 2019

Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık) kamu kurum ve kuruluşları arasında naklen atama hakkında yeni karar açıklandı. Naklen ataması reddedilen kamu personelinin şikayeti hakkında tavsiyede bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında ilk defa , açıktan veya naklen yapılacak atamalar ile yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik kadrolarına ilişkin kontenjan dağılımları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenmiştir. İşte naklen atama kontenjanları 2019 naklen atama kadroları.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
Naklen atama kontenjanları 2019

Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık) kamu kurum ve kuruluşları arasında naklen atama hakkında yeni karar açıklandı. Naklen ataması reddedilen kamu personelinin şikayeti hakkında tavsiyede bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında ilk defa , açıktan veya naklen yapılacak atamalar ile yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik kadrolarına ilişkin kontenjan dağılımları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenmiştir. İşte naklen atama kontenjanları 2019.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen yanıtta ise başka kurumdan naklen atama taleplerinin uygun hale getirilmemesi hakkında takdir yetkisi bulunduğu belirtildi. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından açıklanan açıklanan kararda ise;

"İdarenin kendi mevzuatı çerçevesinde, ifa edilen kamu hizmetinin gerekleri, insan kaynaklarının verimli kullanılması, teşkilat yapısının elverişliliği ve benzeri faktörleri dikkate almak suretiyle, başka kurumdan naklen atanma taleplerinin yerine getirilmesi hususunda takdir yetkisi bulunduğu anlaşıldığından, Kurumumuz tarafından, söz konusu başvurunun incelenmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir." denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında ilk defa , açıktan veya naklen yapılacak atamalar ile yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik kadrolarına ilişkin kontenjan dağılımları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenmiştir.

4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki için  TIKLAYINIZ

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
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