Nakış Bahçeleri Sergisi Almanya’da açıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Bergama Müzesi bünyesindeki İslam Sanat Eserleri Müzesi iş birliğiyle, "Nakış Bahçeleri-Borgs Koleksiyonu'ndan Osmanlı Tekstilleri" adlı sergi, 18 ve 19'uncu yüzyıl el işi nakışlarından oluşuyor.

Dünyaca ünlü Babil Sarayı'nın girişi kapısının sergilendiği alanda gerçekleştirilen açılış etkinliğine, Alman Borgs ailesinin üyeleri, Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, İslam Sanat Eserleri Müzesi Direktörü Prof. Dr. Stefan Weber, Müze Küratörü Deniz Erduman-Çalış, YEE Almanya Koordinatörü Feyzullah Bahçı ve özel davetliler katıldı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, açılışta, Osmanlı’dan bu yana devam eden el sanatları geleneği olan nakış işlemesinin, bugün bile Anadolu’nun bazı bölgelerinde devam ettiğini ve nakış işlemesinin Türk toplumunun sanat anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.

Şen, nakış işlemesinin sabır, özen ve dikkat gerektirdiğini vurgulayarak, "Kadınlarımızın yüzyıllardır Anadolu’da bu nadide çalışmalarının bir neticesi belki de bugün Türk tekstilinin farklı ülkelerde bilinen kalitesinin ortaya çıkmasında rol oynamıştır." dedi.

"O dönemin Osmanlı toplumuna bir anlamda bir bakış sunuyoruz"

Müze Küratörü Erduman Çalış, yaptığı açıklamada, sergide Osmanlı döneminde genç kızların hazırladığı nakış eserlerinin sergilendiğini belirtti.

Borgs ailesinin Türkiye ile olan ilgisinden bahseden Erduman Çalış, şu ifadeleri kullandı:

"Düsseldorf'ta ikamet eden Borgs ailesi, 1954'te ilk kez Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'ye ve nakış sanatına aşık oluyorlar. Her yıl gittiklerinde Anadolu'da gezerek bu nakış eserlerini toplayıp koleksiyon yapıyorlar. Burada kadınların nakış sanatıyla hazırladıkları peşkirler, uçkurlar, hamam havluları ve onların üzerindeki nakışları görüyoruz. Sergi, dönemin yaşayan kadınların zenginliğini gösteriyor. O dönemin Osmanlı toplumuna da bir anlamda bir bakış sunuyoruz. Eserlerin tanıtımını Türkçe, Almanca ve İngilizce yapıyoruz."

YEE Almanya Koordinatörü Bahçı da Berlin'deki müzenin dünyaca ünlü olduğunu ve milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada çok nadide bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Osmanlı nakış eserleri de müzeye bu anlamda katkı sunmuş oldu. Sergiyle Osmanlı nakış sanatı, belki de milyonlarca kişi tarafından tekrar bilinip hatırlanmış olacak. Bugün burada tarihi bir güne tanıklık ettik. Berlin Müze adasının içerisinde bulunan Berlin İslam Eserleri Müzesi'nin içinde Türk Müziği çalınmış oldu."

Etkinlikte, Osmanlı döneminin klasik saray müziğinden eserler de sunuldu.

Sergi, 16 Nisan 2023'e kadar Bergama Müzesi bünyesindeki İslam Sanatı Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.