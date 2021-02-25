Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Nakdi Ücret Desteği'nin 17 Mart'a kadar son kez uzatıldığı açıklandı. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ve teşviklerle koronavirüsten kaynaklanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Nakdi ücret desteği ne zamana kadar verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

Nakdi Ücret Desteği nedir?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.