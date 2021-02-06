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Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili tarih belli oldu. Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:00:00 -
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Ocak / Şubat ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi merak kazandı.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullandı.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ise bu ay 5 Şubat’tan itibaren hesaplara yatacak.

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