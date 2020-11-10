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Ekonomi Nakdi ücret desteği alan istifa edersen işsizlik maaşı alır mı?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği alan istifa edersen işsizlik maaşı alır mı?

Nakdi ücret desteği almak için kısa çalışma ödeneğini almıyor olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayanlar nakdi ücret desteğinden faydalanmakta. Peki nakdi ücret desteği alan istifa edersen işsizlik maaşı alır mı? Kısa çalışma ödeneği alan işçi istifa ederse işsizlik ödeneği alır mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:53:00 -
Nakdi ücret desteği alan istifa edersen işsizlik maaşı alır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara devlet yardım elini uzatmakta. Salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin maaş desteği (nakdi destek) ve işsizlik ödeneği gibi ödemeler oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan nakdi desteği ödeneğinden ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olanlara yardım sağlanıyor.

Kısa çalışma ödeneği alan istifa ederse maaş alabilir mi?

Milli Gazete yazarı Mustafa İşcan konuya ilişkin olarak şunları yazdı: İŞKUR tarafından 20/05/2020 tarih ve 2020/1 sayı ile yayınlanan Pasif İşgücü Genelgesi’ne göre normal şartlarda kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle işyerlerinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulaması hayata geçirilmişti. Bu çerçevede pek çok işyerinde kısa çalışmaya gidildi. Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde çalışan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler için kısa çalışmanın başladığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı da doğmuş oldu. 

Nakdi ücret desteği alan istifa edersen işsizlik maaşı alır mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneklerinin işsizlik maaşı süresinden mahsup edilmeyeceği de hüküm altına alındığı için kısa çalışma ödeneği alan işçiler istifa ederek kısa çalışma başlangıç tarihinden önce hak ettikleri süre kadar işsizlik maaşı alabilirler. Örneğin kısa çalışmanın 1 Nisan tarihinde başladığı bir işyerinde 1 Nisan itibarıyla son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi olan bir işçi 1 Eylül tarihinde istifa ederek 1 Mart tarihine kadar 6 ay süreyle işsizlik maaşı alabilir. Nakdi ücret desteği (NÜD) alan işçi istifa ederse işsizlik ödeneğinden faydalanamaz.

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