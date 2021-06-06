Ücretsiz izin maaşı nereye yatırılıyor? Koronavirüs salgınını ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet çalışanlara ve işverenlere pek çok destekte bulunuyor. Söz konusu desteklerden biri de nakdi destek ödemesi. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, nakdi destek ödemesi yapılıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. 2020 yılı nisan ayıyla birlikte 1168 TL olarak ödenen nakdi destek maaşı asgari ücret zammıyla 1420 liraya yükseldi. Tam kapanma öncesinde ise bu rakam 1500 liraya yükseltildi. Mayıs ayına ilişkin nakdi destek maaşı 8 Haziran Salı günü ödenecek. İŞKUR sisteminde iban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde ibanı bulunman ise ödemesini PTT şubelerinden alabilecek. Öte yandan nakdi destek 30 Haziran 2021’de sona erecek.