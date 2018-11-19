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Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı

Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, ölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:27

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı  Tamer Taşpınar, Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasından birçok isim katıldı.

Anma töreninde açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun asrın sporcusu olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:27
  1. Naim Süleymanoğlu
  2. Edirnekapı Mezarlığı
  3. Türkiye Halter Federasyonu
  4. Tamer Taşpınar

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