Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, ölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.19 Kasım 2018 Pazartesi 12:27
Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.
Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasından birçok isim katıldı.
Anma töreninde açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun asrın sporcusu olduğunu vurguladı.
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