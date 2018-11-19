Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasından birçok isim katıldı.

Anma töreninde açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun asrın sporcusu olduğunu vurguladı.