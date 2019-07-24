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Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son dakika atama! İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner

Naim Erol Özgüner, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye atanmasında sonra Naim Erol Özgüner'in kim olduğu araştırılıyor. 23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı. Naim Erol Özgüner, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Özgüner, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti. Peki Naim Erol Özgüner kimdir? Naim Erol Özgüner nereli ve kaç yaşında? Naim Erol Özgünerhangi görevlerde bulundu?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:48
Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son dakika atama! İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner

Naim Erol Özgüner, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye atanmasında sonra Naim Erol Özgüner'in kim olduğu araştırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne Tülün İnal'ı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı. 23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı. Naim Erol Özgüner, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Özgüner, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti. Peki Naim Erol Özgüner kimdir? Naim Erol Özgüner nereli ve kaç yaşında? Naim Erol Özgünerhangi görevlerde bulundu?

Naim Erol Özgüner kimdir?

Naim Erol Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazandı. Özgüner daha sonra Bilgi Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde 4 yıl asistanlık ve üniversite dış ilişkiler müdürlüğü görevlerini yürüten Özgüner, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol alan Özgüner, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında genel müdürlük görevini sürdüren Özgüner, İngilizce biliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:48
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