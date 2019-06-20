Nahita görücüye çıktı Yerli patates cinsi ‘Nahita’, 15 ülkeden katılan tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Yerli patates cinsi ‘Nahita’, Adana’da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı. Bu patates cinsi, Adana’da Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak’ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden katılan tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Nahita, verimliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

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