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Nahita görücüye çıktı

Yerli patates cinsi ‘Nahita’, 15 ülkeden katılan tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:41
Nahita görücüye çıktı

Yerli patates cinsi ‘Nahita’, Adana’da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı. Bu patates cinsi, Adana’da Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak’ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden katılan tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Nahita, verimliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:41
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  7. Polonya
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  9. İran
  10. Irak

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