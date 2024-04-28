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Dünya Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü
Dünya

Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:05:00 -
Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmatın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Karaağaç köyünde Ermenistan’a ait mühimmat patladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

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