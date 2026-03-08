  • İSTANBUL
Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü!
Gündem

Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırılarını ve bölgedeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmede, her iki lider de hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Pezeşkiyan, Aliyev'in Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini iletmesi ve İran'a insani yardım sağlama yönündeki niyeti nedeniyle teşekkür etti.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirterek, söz konusu hadisenin araştırılacağını bildirdi.

 

Aliyev de İran'da yaşanan son olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısına değinen Aliyev, olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.

Aliyev ve Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İran'ın ortak ekonomik projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

 

- Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

 

