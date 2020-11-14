Nahçıvan koridoru ile Türkiye-Orta Asya hattı kurulmuş olacak

Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre, Dağlık Karabağ'da 44 günlük askeri operasyonun ardından Azerbaycan ve Nahçıvan'ı bağlayan yeni bir koridor oluşturulacak. Ermenistan ile koridor tam bir asır sonra İran sınırına yakın topraklarda açılacak, Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile bağlanacak.

Anlaşmanın 9. maddesine göre bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarındaki engeller kaldırılacak. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında ulaşım ve iletişim ağları kurulacaktır.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşması gereği açılacak olan Nahçıvan koridorunun bölgesel dengelere ve Türkiye-Orta Asya ilişkilerine etkilerini değerlendirdi.

Kıdırali, son gelişmelerin Türk dünyasının bütünlüğü için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karabağ'ın işgalden kurtuluş sürecinin Türk dünyasında bir dayanışma ve işbirliği örneği olduğuna işaret eden Kıdıralı, "Dağlık Karabağ topraklarının önemli bir kısmı kurtarıldı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri döndü. Nitekim harita üzerinde Türk dünyasının birleşmesine vesile olacak. dedi.

Kıdırali, Nahcivan ile kara bağlantısının coğrafi olarak 1920'de koptuğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Mücadele döneminin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bölgeye bir heyet göndererek anlaşmaya kaderini belirleyeceklerini onlara şu sözlerle anlatmıştı:" Nahçıvan Türk kapısıdır. Nazarıitibar'ın bu noktasını alarak elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Böylece Atatürk'ün vizyonu 100 yılı aşkın bir süre sonra net bir şekilde anlaşılır. Nahçıvan koridorunun açılması sadece Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan koridorun oluşması değil, Doğu ile Batı arasındaki köprüyü yeniden ele almak önemlidir. "

Türkiye'yi Türk cumhuriyetleriyle birbirine bağlayan tek toprak parçasının Nahçıvan olduğunu kaydeden Kıdırali, bu koridorun Orta Asya’dan Hazar üzerinden direkt Türkiye’ye ulaşımı açarak Türk dünyasının bütünleşmesini sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Darhan Kıdırali, "Ekonomi ve turizm alanlardaki ilişkiler bakımından yeni bir devrin kapısı olan Nahçıvan koridorunun açılması, Dağlık Karabağ'daki zaferin ardından ulaşım alanında da yeni kazanımlara yol açacağı aşikardır. Bu da Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu’nun canlanmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nurşin Ateşoğlu Güney, Dağlık Karabağ'daki çatışmayı sona erdiren ateşkes anlaşmasının en büyük başarısının Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması ve Nahçıvan koridorunun açılması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sahada sonuç verdiğini belirten Güney, "Bu gelişmeler Türkiye'nin sahada oyun kurucu ve sonuç belirleyici önemli bir aktör olduğunu da ortaya koydu. Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de değil Kafkasya'da etkinliğini ortaya koyması bence stratejik anlamda çok önemli. Türkiye, ABD seçimleri ve pandemi krizini Azerbaycan'a verdiği destekle iyi değerlendirdi. Kendi derdine düşen Batı'yı Kafkasya'da baypas etti. ABD, Fransa ve Rusya'dan oluşan Minsk grubu gibi büyük bir gücü etkisiz hale getirdi." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'yı arka bahçesi olarak gören Rusya gibi bir gücü anlaşmaya razı etmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Güney, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla ateşkesin Rusya, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan tarafından onaylanması çok önemli bir gelişmedir. Rusya bu anlaşmayla Ermenistan'a 'Buralarda benim sözüm geçer, Batı'nın değil' mesajını da vermiş oldu. Eskisi kadar olmasa bile hala dünyanın süper gücü Rusya ile Libya'da, Suriye'de karşıt pozisyonlarda yer almamıza rağmen onunla böyle bir zor bir meselede anlaşmaya varmamız Ankara diplomasisinin büyük bir başarısı ve bir dönüm noktasıdır."

Güney, Türkiye ile Azerbaycan'ın sahada ve masada elde ettiği kazanımların Nahçıvan koridorunun açılmasıyla Türk dünyasına psikolojik kazanım getirerek meseleye bambaşka bir boyut kazandırdığını dile getirdi.

Nahçıvan koridoru ile sadece Azerbaycan ile doğrudan kara bağlantısının değil, bundan daha da önemlisinin Türkiye'nin Türk dünyası ile irtibatının da sağlanacağını kaydeden Güney, "Nahçıvan koridoru ile 'Türkiye-Orta Asya hattı' kurulmuş olacak. Bu bağlamında Türkiye'nin Türk Keneşi başta olmak üzere Türk devletleriyle bugüne kadar kurmuş olduğu bütün inisiyatifler bu tarihten sonra yeni bir anlam kazanacak ve büyük bir canlanma yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.