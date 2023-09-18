Nagehan Alçı'nın feleği şaşacak! Bunu hiç beklemiyordu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Yılmaz Güney hakkında başlayan 'katil' ve 'kadına şiddet' tartışmasına Fatih Altaylı da katıldı. Güney hakkında yapılan kadına şiddet ve cinayet eleştirilerini Kürt olmasına bağlayan Nagehan Alçı’yı isim vermeden topa tutan Altaylı, "Pavyonda tartıştığınız birini öldürürseniz ister Türk olun, ister Kürt olun, isterseniz Japon veya Ugandalı olun fark etmez. Katil olursunuz" dedi.

Altaylı, ölüm yıl dönümünde Yılmaz Güney hakkında başlayan tartışmaları şöyle yorumladı:

"Fikirlerinizden dolayı değil, cinayet işlediğiniz için hapse atılmışsanız, Türk olunca katil, Kürt olunca fikir suçlusu olmazsınız. Japon veya Ugandalı olmanız da durumu değiştirmez.

Tam aksine, bu gibi durumlarda meseleyi etnisiteye, ırka göre farklı bir biçimde ele alırsanız ırkçı olursunuz.

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Yıllardan beri İbrahim Tatlıses’in kadınlara yönelik tavrı, kendisi ile tartışan bir kişinin Tatlıses’in bir yakını tarafından anında vurulup öldürülmesi, ayrıldığı kadınların farklı zamanlarda vurulması Tatlıses’in eleştirilmesine neden oluyor. Tatlıses de Kürt. Onu da eleştirenler 'anti Kürt' mü!

Peki o zaman benzer suçları ve hatta beterlerini Yılmaz Güney işleyince eleştirmek niye Kürtlükle bağlantılı hale getiriliyor!"