Nagehan Alçı'dan muhalefete selam! 'Bende sizdenim'

2023 seçimlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı, muhalefetin hemen hemen hergün erken seçim talep ettiği bu günlerde gazeteci Nagehan Alçı'nın başkanlık sistemi açıklamaları tepki çekti. Bugüne kadar başkanlık sistemi savunuculuğu yapan Alçı, şimdi de muhalefete selam çakarak "yanılmış bir gazeteciyim" dedi.

"Yanılmış bir gazeteciyim"

RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına katılan Nagehan Alçı, geçtiğimiz günkü başkanlık sistemi yazısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerine adeta 'bende sizdenim' dercesine selam çakan, "Başkanlık sisteminin Türkiye’ye fayda sağlayacağını söylemiş ve yanılmış bir gazeteciyim. " ifadelerini kullandı.

İktidar muhalefe birlikte sistemi değiştirsin

2023 seçimleri öncesi muhalefet ve iktidarın birlikte sistem değişikliğine gitmesini savunan Alçı, “Bu sistem iktidar güçlerine çok fazla alan açıyor. Bu alanı şu an iktidar güçleri yeterince kullanıyor değil. Ben kullansınlar demiyorum. Mevcut güç kullanımının fazla olduğunu düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim. İsterse bu sistem iktidar sahiplerine mevcut kullandıkları gücün on kat daha fazlasını kullanma şansı sunuyor. Önemli olan Türkiye’deki güç dengesini daha adil bir şekilde dönüştürmek için muhalefetin istediği sistem değişikliğini seçimlerden önce iktidarla birlikte yapmaktır, bu muhalefetin ulaşmak istediği hedef açısından da Türkiye’deki ortamı yumuşatmak açısından da daha akılcı. O yüzden iktidar ve muhalefetin yeni bir sistem arayışında bence müzakerelere başlamaları doğru olur.” dedi.

"Her türlü süreç yaşanabilir"

Sistem değişikliğinin seçimlerin sonrasına bırakılması durumunda ülkede her türlü sürecin yaşanabileceğini söyleyen Alçı, "Yumuşak bir şekilde diyalogdan ayrılmadan iktidar ve muhalefetin temasını sürdürdüğü bir dönüşümdür. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına uzlaşarak, konuşarak Türkiye için en iyisi konusunda buluşmanın herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.