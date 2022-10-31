Nagehan Alçı'dan Mahir Ünal mesajı! Kemalistleri tebrik etti
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Mahir Ünal'ın AK Parti'den istifasına ilişkin mesajında kemalistleri tebrik etti.
Yeniakit.com.tr
Mahir Ünal bu akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'deki görevinden affını istediğini duyurdu.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ünal'ın bir hafta önceki konuşmasını gündeme getirerek linç kampanyası başlatan kemalistleri tebrik etti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı kemalistlerin Türkiye'de ezeli iktidar olduklarını söyledi:
Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum…Mahir Ünal’ı görevden aldırmayı başardılar… Atatürkçülük bu ülkede ezeli ve ebedi iktidar olduğunu ispatlamıştır. Resmî devlet ideolojisi hala Atatürkçülük…Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi o kadar…