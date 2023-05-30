Nagehan Alçı’dan gündemi sarsacak iddia

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. "Gördüğüm kadarıyla Kemal Bey 2024 yerel seçimlerine kadar CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmayı düşünmüyor" ifadelerini kullanan Alçı, "Kemal Bey 'En geç 2026 içinde Erdoğan’ı devireceğiz' diye çalışma arkadaşlarına ve CHP örgütlerine dinamizm vermeye çalışıyor" dedi.

Alçı, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Hiç şüphesiz ki Avrupa standartlarına göre Kemal Bey’in CHP Genel Başkanlığı'nı bırakması gerekir ama ne CHP tarihinde ne de diğer siyasi partilerin tarihinde bu hemen hemen hiç yaşanmadığı için Kemal Bey’in önünde emsal olarak kullanacağı olumsuz bir politik geçmiş var.

Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu da CHP geleneğine uyacak. Gördüğüm kadarıyla Kemal Bey 2024 yerel seçimlerine kadar CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmayı düşünmüyor. Hatta 2028’e kadar koltuğunda kalmayı tasarlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Kemal Bey “En geç 2026 içinde Erdoğan’ı devireceğiz” diye çalışma arkadaşlarına ve CHP örgütlerine dinamizm vermeye çalışıyor. Delege yapısı da kendisinden yana olduğu için şimdilik önünde bir engel görünmüyor.

CHP tarihinde 1950, 54, 57 ile 1965 ve 69 seçimlerini İsmet Paşa kaybetti ve buna rağmen CHP Genel Başkanlığı'na devam etti. Seçimleri kaybedince koltuğu bırakmayı düşünmedi. Ta 1972’ye kadar… 72’de, vefatından kısa süre önce kurultayı kaybederek Ecevit’e devretti. Deniz Baykal da 1995’de yüzde 10 aldı bırakmadı, 1999’da barajın altında kaldı, göstermelik bir gitti geldi ve hem 2002 hem 2007 seçimlerinde yeniden partinin başındaydı. Her iki seçimi de kaybetti. Ancak FETÖ’nün kaset kumpasıyla görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu işte bu örneklerden hareketle bırakmayı düşünmüyor. Sui misal emsal olmaz derler ama Türkiye’de oluyor. Her alanda böyle dolu örnek var. Kemal Bey de olumlu bir istisna olmayacağını belli ediyor. (…)"