Nagehan Alçı'dan bomba "muhalefet" iddiası

Habertürk'te canlı yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan tartışılacak açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesiyle ilgili muhalefetin tavrını eleştiren Alçı, Erdoğan'ın sözleri üzerinden gündem oluşturulmasını doğru bulmadığını söyleyerek "Bunlar muhalefetin ezici coğunluğunun bayıldığı konular. Türkiye'de ekonomi ciddi bir problem ama konfor alanı bunlar. Türkiye'de gerçek meseleler üzerinde konuşmak gerekiyor. Muhalefetin önemli bir kısmı magazinel konular üzerinde tepinip duruyor. Muhalefet kısır tartışmalar üzerinde vakit kaybediyor" dedi. Alçı, sözlerinin devamında "Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Böyle malzemeler olmasa ne yapacaklar açıkçası şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.