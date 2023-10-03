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Gündem Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Gündem

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:02:00 -
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı

Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü.

 

GAZETECİ Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü. Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi. Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi. Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde cevap verdi.

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