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Siyaset Nagehan Alçı 'Kaftancıoğlu' talimatı verdi, Mansur Yavaş paylaştı! 'Bravo Mansur Yavaş!'
Siyaset

Nagehan Alçı 'Kaftancıoğlu' talimatı verdi, Mansur Yavaş paylaştı! 'Bravo Mansur Yavaş!'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Karadeniz turuna katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararından sonra Twitter hesabından Mansur Yavaş'a, "Neden sessizsiniz?' diye sordu. CHP'li Yavaş, Alçı'nın mesajından bir saat sonra Tweet atınca, Alçı, "Bravo Mansur Yavaş." şeklinde karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 19:45:00 - 2022-05-12 19:47:19
Nagehan Alçı 'Kaftancıoğlu' talimatı verdi, Mansur Yavaş paylaştı! 'Bravo Mansur Yavaş!'

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararından sonra, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Twitter hesabından seslendi.

Alçı, Yavaş'ı etiketlediği mesajında, "CHP’li Mansur Yavaş’a sesleniyorum.. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak aldı ve bu gece hapse giriyor. Bu hukuk cinayetine karşı da sessiz mi kalacaksınız Mansur Bey? Osman Kavala’ya yapılanlara 5 senedir sustunuz. Kaftancıoğlu hapse girmek üzere. Yine mi susacaksınız Sayın Yavaş?" dedi.

Mansur Yavaş Alçı'nın çağrısından yaklaşık iki saat sonra, mesaj paylaşarak, " 'Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.' Sn. Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'a istediği mesajı paylaştıran Nagehan Alçı, "Bravo Mansur Yavaş!" diyerek karşılık verdi.

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