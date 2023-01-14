Nagehan Alçı, mide bulandırdı! Hadi oradan be kadın

Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönen, "işini sağlama almak için" bazen AK Parti'ye, bazen de muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı, son çıkışıyla gündeme oturan Ahmet Davutoğlu ile ilgili "ortaya karışık" bir yazı kaleme aldı.

"Ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Cumhurbaşkanımızın onuru, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak, hem benim dava arkadaşım olarak benim onurumdur" demesine rağmen, "onurunu ayaklar altına alan" Davutoğlu'nu "dürüst ve sözünün eri bir lider" olarak nitelendirmekten zerre çekinmeyen Alçı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"6’lı Masa’nın neye karar verdiği, liderlerin hangi konularda uzlaşmaya vardığı, hangi konuların tartışmalı olduğu gibi soruların cevapları giderek daha muğlak hale gelmeye başladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmaya devam ederse işin içinden iyice çıkamaz hale geleceğiz.

Sayın Davutoğlu iyi bir akademisyen, dürüst ve sözünün eri bir lider ancak bir siyasetçi için fazla duygusal. ‘Küçük parti’ vurgusuna hep çok reaksiyon gösteriyor, bu da soğukkanlılığını yitirmesine sebep oluyor. İyi niyetli açıklamalar yapsa da sonuç pek iyi olmuyor."