Nagehan Alçı gaza getirdi, Kütahyalı hala uğraşıyor! Rasim Ozan Kütahyalı ile Fatih Altaylı arasındaki "FETÖ'cü" kavgası büyüyor

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Beyaz TV canlı yayınında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile tartışan Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ı hapse girmekten kurtardığını iddia etmişti.

Kütahyalı öte yandan bir Youtube yayınında, Fatih Altaylı ile ilgili bazı iddiaları gündeme getirerek, 3 Temmuz Futbol'da Şike Davası'na ilişkin şunları söyledi:

3 Temmuz'da ben varım kardeşim. En öndeydim dedim. Fatih Altaylı arazi oldu, sonra 2013-2014-2015’te FETÖ’yü destekledi, Tayyip Erdoğan yok olsun diye. Ben Fatih Altaylı değilim kardeşim, 3 temmuz operasyonunu en çok destekleyip arazi olacak karakterde adam değilim. O Fatih Altaylı. Her dönemin adamı o işte.

Altaylı: Gazeteci kisvesi ile önümüze koyulmuş FETÖ'cü

Fatih Altaylı, Kütahyalı'ya Habertürk'teki köşesinden cevap verdi. "Pespayelik" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, Kütahyalı için şu ifadeleri kullandı:

Devlet ve adalet hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Meğer Türkiye’de yargıya FETÖ’nün hakim olduğu günlerde hapse girmemek için yapılması gereken şey basitmiş. Dönemin etkili FETÖ’cülerinden, gazeteci kisvesi altında önümüze koyulmuş FETÖ’cülerden birini arıyorsunuz, o da sizi hapse girmekten koruyor. Bedeli mukabilinde mi, hayır işi olarak mı onu bilmiyoruz. Vay anam vay. Olaya bakar mısınız! Bunu ben söylemiyorum, birisi iddia etmiyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Güç gösterisi olarak itiraf ediyorlar. Devleti, adaleti nasıl pespaye hale getirdiklerini, nasıl ayağa düşürdüklerini marifet gibi bir bir ortaya döküyorlar. Ve yine kimseden ses yok.

Kütahyalı: Şimdi düştün elime

Kütahyalı, Altaylı'nın yazısına Twitter hesabından cevap verdi. "Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi Medya Radar’da gördüm…" diyen Kütahyalı, "Eeeeee sen kaşındın Fatih… Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık… Uğur Dündar’a da takıntılı nefretin var. Dündar’a da haksızlık etmişsin. O olayı da detaylı yazacağım.." ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, daha sonraki mesajında da Ayşenur Arslan'a seslendi:

Bana devlet üst düzey yetkililerinden gelen mesajlar Ali Koç ile geçen hafta bugün yaptığımız yayın esnasında gelen mesajlardır. Bahsettiğim o. 9 sene önceki olaylarda gelen mesajlar diye bir şey demedim. Ayşenur Arslan kötü niyetli olma, yazdıklarımı doğru düzgün oku. Ayıp etme.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de canlı yayınındayken, eşi Nagehan Alçı'nın, "Çok üstüne geliyor. Bir şeyler yapmalısın' diye mesaj attığı, Kütahyalı'nın da Ali Koç ile FETÖ tartışmasına girdiği iddia edilmişti.