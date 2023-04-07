Nagehan Alçı, çılgına çevirecek! Bu defa çok fena daldı

Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi çok kızdıracak bir yazıya imza attı. Habertürk'teki "Kim bu Memleket Partililer?" başlıklı yazısında, Memleket Partili yetkililerin hemen hemen hiçbirinin tanınmadığı eleştirisinde bulunan Alçı, özetle şunları kaydetti:

"Genç Parti adeta Telsim Bayileri partisi gibiydi. Onlarca Telsim Bayisi milletvekili adayıydı. Siyasetin S’si olmayan bir şuursuzluk hareketiydi Genç Parti 2002.

Cem Uzan’ın Motorola davasına dair bu Telsim bayileri “Cem Uzan dolandırmışsa Amerikalıları dolandırmış. Helal olsun Cem Uzan’a” gibi sözler söylüyordu kameralar önünde.

Eğer baraj bugünkü gibi yüzde 7 olsaydı bu bayiler milletvekili olacaktı.

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Memleket Partisi’nde de Muharrem İnce bir de yayınlara katılan Prof. İpek Durkal hariç kim tanınıyor?

Bu parti yüzde 7’yi geçerse en az 35-40 milletvekili TBMM’ye girecek. Kim bu kişiler? Hiçbir bilgimiz yok.

İşte böyle bir ortamda 14 Mayıs 2023 seçimlerine gidiyoruz."