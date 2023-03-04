Nagehan Alçı, "Bu saatten sonra..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, Nagehan Alçı'nın da gündemindeydi. Habertürk'teki köşesinde, "Bu saatten sonra, 4 lider desteklemişken Sayın Kılıçdaroğlu çekilebilir mi?" sorusunu ortaya atan Alçı, "Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın canı gönülden ve coşkuyla çıkıyor olmayacak" deyip şunları kaydetti:

"(...) Bu saatten sonra, 4 lider desteklemişken Sayın Kılıçdaroğlu çekilebilir mi?

Bu saatten sonra çekilirse herhalde artık evine torun sevmeye çekilir.

Dolayısıyla her açıdan geldiğimiz durum tüm taraflar için bir kaybet-kaybet durumu.

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Millet İttifakı henüz aday ortaya çıkmadan yara almış görünüyor. Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın canı gönülden ve coşkuyla çıkıyor olmayacak."