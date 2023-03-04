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Medya Nagehan Alçı, "Bu saatten sonra..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu! Herkes şaştı kaldı
Medya

Nagehan Alçı, "Bu saatten sonra..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, Nagehan Alçı'nın da gündemindeydi. Habertürk'teki köşesinde, "Bu saatten sonra, 4 lider desteklemişken Sayın Kılıçdaroğlu çekilebilir mi?" sorusunu ortaya atan Alçı, "Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın canı gönülden ve coşkuyla çıkıyor olmayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 13:44:00 -
Nagehan Alçı, "Bu saatten sonra..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, Nagehan Alçı'nın da gündemindeydi. Habertürk'teki köşesinde, "Bu saatten sonra, 4 lider desteklemişken Sayın Kılıçdaroğlu çekilebilir mi?" sorusunu ortaya atan Alçı, "Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın canı gönülden ve coşkuyla çıkıyor olmayacak" deyip şunları kaydetti:

"(...) Bu saatten sonra, 4 lider desteklemişken Sayın Kılıçdaroğlu çekilebilir mi?

Bu saatten sonra çekilirse herhalde artık evine torun sevmeye çekilir.

Dolayısıyla her açıdan geldiğimiz durum tüm taraflar için bir kaybet-kaybet durumu.
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Millet İttifakı henüz aday ortaya çıkmadan yara almış görünüyor. Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın canı gönülden ve coşkuyla çıkıyor olmayacak."

 

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