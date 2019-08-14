Nafakazedeye şimdi de icra zulmü

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yüz binlerce, mağdur “süresiz nafaka”nın bir an önce çözümü için atılacak somut adımları beklerken, nisan ayında “Nafaka çöpe mahkûm etti” başlıklı haberle yaşadığı dramı gündeme getirdiğimiz, nafakasını ödeyemediği için hapis yatıp çıkan Afyonlu Mehmet Şahin’e tekrar hapis yolu göründü. Şahin ayrıca nafakayı ödeyemediği için icralık da oldu. Elektronik üzerine çalışan ve geliri iyi bir esnaf olan Mehmet Şahin’in hayatı, boşandıktan sonra kâbusa döndü. Süresiz nafaka yüzünden toplam 27 ay yatan Mehmet Şahin, nafakayı ödeyemediği için hem hapishane yolu gözüktü hem de icralık oldu. Süresiz nafaka yüzünden defalarca hapse girdiğini ifade eden Şahin, “2008 yılında nafakayı ödeyemediğimden dolayı hapse girdim ve 27 ay yattım.

2012 yılında nafakadan dolayı 3 ay daha hapis yattım. En son olarak da 2019 yılının Ocak ayında nafaka yüzünden tekrar hapse girdim. 2 Nisan itibariyle çıktım. Birleşmiş dosyadan yattığım halde avukat sürekli dava açıyor. Ağustos ayı itibariyle bana yine 3 aylık hapis kararı geldi.

Gelen mahkeme kağıdında 10 gün içerisinde teslim olmam gerektiği yazıyor. Yeni gelen kağıtta da icralık olduğum yazıyor. Ben ne yapacağım?” diye konuştu.