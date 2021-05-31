Nafakazedelerden flaş karar
Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, Haziran ayı itibari ile“Adalet Yürüyüşü” gerçekleştireceklerini duyurdu.
yeniakit.com.tr
Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, süresiz nafakaya dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, “Gasp edilen haklarımızın iade edilmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele, Haziran ayı itibariyle İstanbul-Ankara arası gerçekleşecek. "Adalet Yürüyüşü" ve basın açıklamaları ile devam edecek” dedi.