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Aktüel Nafakazedelerden flaş karar
Aktüel

Nafakazedelerden flaş karar

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, Haziran ayı itibari ile“Adalet Yürüyüşü” gerçekleştireceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:34:00 -
Nafakazedelerden flaş karar

yeniakit.com.tr

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, süresiz nafakaya dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul, “Gasp edilen haklarımızın iade edilmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele, Haziran ayı itibariyle İstanbul-Ankara arası gerçekleşecek. "Adalet Yürüyüşü" ve basın açıklamaları ile devam edecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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