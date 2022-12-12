Nafakazedeler de seçim öncesi çözüm bekliyor

Muhammet Kutlu Ankara

Hükümetin son dönemde attığı Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunun açılması, sözleşmelilere kadro verilmesi, Kredi Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi borçlarının silinmesi, asgari ücrette iyileştirme, memurların katsayı probleminin çözülmesi gibi peş peşe atılan adımlar milyonları sevince boğarken süresiz nafaka mağdurları da sorunlarının çözümü için ilgi bekliyor.

Milyonlarca mağdurun sesi olan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada, “TBMM açıldı ve ülkemizde mağduriyete sebep olan sorunlar bir bir giderilmeye başlandı. Asgari ücret, EYT, sözleşmeli memurlar, taşeronların sorunları yeni yıl ve seçim gelmeden çözülmeye başlandı. Bunlar çok güzel haberler ancak ülkemizin en önemli sorunlarından olan süresiz nafaka, nafaka tazyik hapsi, tedbir nafakası ve genç evlilik sorunları da yıllardır çözüm bekliyor. Evliliklerin azalması ve boşanmaların artması ile birlikte genç nüfusun azaldığı ve kritik seviyelerin altına düştüğü bir dönemde aile sorunlarını çözmemek, aile kavramını bitirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Ülkemizin en önemli beka sorunu ailedir ve seçimlerden önce süresiz nafaka, boşanma davalarının uzunluğu, tedbir nafakasının kaldırılması, akran evlilikler ve aileye dair tüm sorunlar çözülmelidir. Bu düzenlemeleri seçim sonrasına bırakmak hükümetin oy kaybetmesine neden olabilir. Hükümetimize bu sorunların seçim sonrasına bırakılmadan çözülmesinin yararlı olacağını hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Bu haramzadelere dur denilsin

İlhan, şöyle devam etti: “Kamuoyunda özellikle feministler, Atatürkçü düşünce derneği üyeleri ve Mor Çatı gibi kuruluşların algılarıyla yeni yasada sanki nafaka tamamen kaldırılacakmış gibi anlatılarak hükümetin bu konuda adım atamaz getirilmesi istenmektedir. Yıllardır çözüm sözüne rağmen nafaka düzenlemesi bekletilmekte ve her yıl 550 bin yeni mağdur üretilmektedir. LGBT ve cinsiyet eşitliği yaklaşımları ile toplum ahlaksızlaştırmaya ve aileyi yok etmeye çalışanlar da bu kanunlar geciktikçe güçlenmektedir. Bu aile düşmanlarına artık cevap verme vakti geçmiştir. Bu kanunları seçim sonrasına bırakmadan hayata geçirmek zorunluluktur. Geç gelen adalet adalet değildir. Şuan 5 milyona yakın nafaka mağduru ve yıllardır nafaka ödeyen, yeni yuvaları bozulmak üzere olanlar var. Nafakada haramzadelere dur denilmelidir.”