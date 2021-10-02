"Nafaka zulmü" ve "6284 sayılı kanun" ünlü futbolcuyu da vurdu

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

Özer Hurmacı geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti.

Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

Uzaklaştırma kararı aldırdı

Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddialarıyla Mihriban Hurmacı, 3 çocuğunun babasına 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

"125 bin TL'yi kendisi için istiyor"

Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talebine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etti. İstenilen nafakanın fahiş olduğunu belirten Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'nın tüm nafakayı kendisi için istediğini iddia etti.

Çocuklarının henüz okula gitmediğini, kreşe göndermek istediğini fakat eşi Mihriban'ın buna engel olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, "Eşim nafakayı kendisi için istiyor" dedi.

Çocukların masraflarını ödemeye hazırım

Dilekçede, "Gün boyu evde oturan çocuklar için toplam 75 bin TL istenen tedbir nafakasını kabul etmiyorum. Çocukları kreşe göndermesi halinde tüm masrafları ödemeye hazırım. Bu kadar büyük meblağda nafaka istenmesi annenin kendisi için istediği kanaati doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

Çocukların velayetini istedi

Mihriban Hurmacı'nın kira gideri bulunmamasına rağmen 50 bin TL nafaka istediğine dikkat çekilen dilekçede anne bakımına muhtaç en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı'ya verilmesi istendi.

Çocuklarını görmek istiyor

Özer Hurmacı mahkemenin velayet kararı vermediği takdirde çocuklarıyla kişisel ilişki kararına hükmetmesini istedi.