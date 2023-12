Nafaka zulmü mağdur üretiyor

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP ile arka bahçesi konumundaki feminist oluşumların savunduğu adeta kangren haline gelen ‘nafaka zulmü’ mağdur üretmeye devam ediyor. İslam’ın belirlediği kriterlerin dışında kalan ve erkeğin rızası olmadan alındığı için haram hükmüne giren süresiz nafakayı zamanında ödeyemeyen kişiler faiz ve hapis kıskacında perişan oluyor.

Geçtiğimiz hafta Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ve eski eşinin nafakasını ödeyemediği için yaka paça gözaltına alınan 81 yaşındaki Zülfü Şirin dedenin mağduriyeti gündemdeki yerini korurken bir skandal haber de Tokat’tan geldi. 51 yaşında olan ve kemik çürümesinden dolayı çalışamayan Ramazan Erkmen’e nafaka borcu yüzünden haciz gönderilmiş.

Eşim beni sokağa attı

Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Ramazan Erkmen, şunları dile getirdi: “Ailem tarafından hasta bir şekilde sokağa atıldım. 20 yıl evli kaldım, iki çocuğum var. Ailem ve çocuklarım bana sahip çıkmadı. İstanbul’da Tuzla Belediyesi’nde çalışıyordum. Ailem zorla elimden kartlarım, maaşlarıma el koyuyorlardı. Onlar bana canları isterse harçlık veriyorlardı. Canları istemezse aç acına çalışıyordum. En sonunda hastalanınca eşimin kardeşi biz sana bakamayız dedi ve beni sokağa attılar. Bana sahip çıkmadılar. Aileme şuradan kalk şuraya otur demedim. Onlar bana boşandıktan sonra eşek gibi nafaka ödeyeceksin dediler.

Anneme sığındım

Şu an Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli köyünde annemin evinde yaşıyorum. Annem de yaşlı ve hasta. Herhangi gelirim, sigortam da yok. Köydeki komşuların yardımıyla hayatımı idame ettiriyorum. Köyde tarlam yok, evim yok, ocağım yok, arabam yok bir kuru canım var. Hiçbir şeyim yok. Hasta naçar annemle birlikte ayakta durmaya çalışıyorum. Yardım için kaymakamlığa müracaat ettim. Kalça kemiğimde çürüme nedeniyle iki sefer ameliyat oldum, böbrek rahatsızlığım da var. Değneklerle yürümeye çalışıyorum. Ameliyatımı da bir hayırsever yaptırdı.” 2020 yılında boşandığı eşine her ay düzenli olarak nafaka ödeyen Erkmen, şöyle devam etti: “2020 yılından beri aylık düzenli olarak ödüyordum. Ben şimdi karşı taraf bana nafakayı ödeyemediğim için icra göndermiş. Ziraat Bankasında bir hesabıma el koymuşlar. 2 bin 500 TL nafaka borcum 15 bin lira olmuş. Şu an dosyam istinafta. Oradan bana 2021 yılının dosyalarını inceliyorlarmış. En az iki sene daha beklersin dediler.”

Bitsin bu çile

Nafaka zulmünün son bulmasını dileyen Erkmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu süresiz nafaka sorununa bir an önce çözüm getirmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız bizlerin nafaka mağdurlarının sesini duymasını istiyoruz artık. Ve benim gibi günlerce mağdur arkadaşım var, yuvası yıkılmış sokaklarda yaşayan abilerim, kardeşlerim var. Şu an ben çok mağdurum ve yardım istiyorum.”