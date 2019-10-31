Nafaka yasası ne zaman çıkacağı binlerce süresiz nafaka mağduru vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Meclis’te birinci yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan yargı paketinde ceza indirimi af yasası ile nafaka yasası süresiz nafaka yer almadı. Süresiz nafaka ve af yasasının ikinci yargı paketi kapsamında Meclis’e gelmesi planlanıyor. Peki nafaka yasası son durum ne? Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka ne kadar olacak? Nafaka yasası çıkarsa nafaka süresi ne kadar olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 1. yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Bu paketin içinde af yasası düzenlemesi yer almazken, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Peki nafaka yasası çıkarsa nafaka süresi ne kadar olacak? Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin, Meclis takvimine göre Kasım veya 2020 yılı ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Milliyet’in haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl düzenlediği nafaka çalıştayının da görüşmede gündeme geldiğini belirten Arabul, Selçuk’un kendilerine çıkan sonucu açıkladığını belirtti. Arabul, “Çalıştayda kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde evlilik süresine göre belirlenmesi sonucunun çıktığını belirtti. Bakan Hanım’a kendi görüşünü sorduğumuzda ise çalıştaydan çıkan sonucu savunduğu kaydetti” ifadelerini kullandı:

Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka ne kadar olacak?

Görüşmede, nafaka konusunda platform olarak çözüm önerileri sunduklarını belirten Arabul, bu önerileri şöyle sıraladı: "Kısa süreli evliliklerde nafaka süresi en fazla bir yıl, uzun süreli evliliklerde nafaka süresi en fazla üç yıl olmalı. Yoksulluk nafakasının süresi belirlenirken, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim ve sosyoekonomik durumu, iş gücü ve evli kalma süresi gibi kriterler dikkate alınmalı. Mesleği olmayan nafaka alacaklısına meslek edindirme ve İŞKUR tarafından iş imkânı sağlanmalı. Yaş kriterlerine bakılırken, dava açılış tarihindeki yaş baz alınmalı, ortak çocuk olmayan ileriki yaştaki evliliklerde ise evlilik süresine ve kaçıncı evlilik olduğuna bakılmalı, nafaka başlangıç süresinin dava başlangıç tarihi esas alınarak belirlenmeli. Yargıtay’ın 2012 tarihli, ‘asgari ücret kadını yoksulluktan kurtarmaz’ kararı yok hükmünde sayılmalı. Nafaka süresi sonunda işgücü, yaş, sağlık nedeni ile çalışamaz durumda olan kadınlara nafaka, devlet tarafından oluşturulacak Sosyal Yardım Fonu’ndan ödenmeli, nafaka yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişiler için uygulanan hapis cezası kaldırılmalı."