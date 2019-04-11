Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka son dakika haberleri

Son dakika süresiz nafaka haberleri. Hükümetin toplumun kanayan yarası olan nafaka konusunda acil bir adım atması bekleniyor. Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka ne zaman kaldırılacak? Nafaka haberleri ve en son güncel nafaka gelişmeleri yeniakit.com.tr’de Nafaka ile ilgili bugünkü son dakika haberlerine göre, MHP’den süresiz nafakanın kaldırılması için yeşil ışık yakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek gündem buluşmalarının ilk toplantısında nafaka sistemi ele alınmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, nafaka sistemi tüm boyutlarıyla masaya yatırılmıştı. Akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı toplantıda nafaka süresi ve miktarına ilişkin uygulamalar enine boyuna konuşulmuştu. Türkiye’de aile yapısının bozulmasında, ve boşanmaların artışında büyük payı olan süresiz nafakanın kaldırılması konusunda toplumun büyük bir beklentisi söz konusu. Süresiz nafakanın kaldırılması konusunda son dakika açıklama MHP’den geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sitemize yaptığı açıklamada "Süresiz nafakayı süreli hale getirirken hiçbir kadının mağduriyetine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Türkiye'de aile yapısının her geçen gün zarar gördüğünün altını çizen Sefer Aycan, "2018 yılında yaklaşık 150 bin çift boşanmış. Bu sadece 150 bin çiftin yani 300 bin kişinin sorunu değil. Bunların aileleri, anneleri, babaları ve kardeşleri var. Yani çok daha büyük bir sorunu kapsıyor" şeklinde konuştu.

Adamın işi yokken nasıl ödeyecek?

Çocuklu evliliklerde boşanmanın daha zor olduğunu ifade eden Aycan şöyle konuştu: "Boşanan ailelerde çocuk varsa sorunlar daha da artıyor. Çocuğun kimde kalacağı meselesi var. Bunlarda tartışmanın ve kavganın ayrı bir boyutu. Biz buna da sessiz kalmayarak kanun teklifi verdik. Bu konuyla ilgili İnsan Hakları Beyannamesi'ne girmiş ve bizim de onayladığımız bir kısım var. Çocukların velayeti ile ilgili düzenlemeyi TBMM'ye verdik. Velayetin ortak olmasını istiyoruz.” Türkiye'nin daha önceki yasalarında nafakanın 1 yıl ile sınırlandırıldığını hatırlatan Aycan, "Nafakada eşin ödemek zorunda olduğu para var. Adamın işi yokken nasıl ödeyecek? Ödemek istese bile işi olmadığından ödeyemediği ay için üç ay hapis yatıyor. Hapis yatarkende ödeyemediyse üç ayda ordan ceza geliyor. Peki bu iş nereye kadar böyle devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Nafaka mağduru 100 bin kişi sandığa gitmedi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu yöneticilerinden Mesut Arabul, 'Kişinin hür iradesi ile oy kullanabilmesi devletin sorumluluğundandır. 1 oyun bile etki ettiği seçimlerde nafaka hapsi çıkmış vatandaşların 'içeri alınacağım' korkusundan dolayı oy kullanamaya gidemediği görülmüştür. Oy kullanmaya gidenler de tespit edilip içeri alınmışlardır." dedi.

Nafaka konusu 100 günlük eylem planında yer almıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinenin 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konular var. 100 günlük eylem planı maddeleri arasında Türkiye'nin kanayan yarası olan nafaka konusuda var. Eylem planının 15. maddesi nafakaya ayrıldı ve şöyle denilmişti: "Nafaka ödemesi sisteminin adil bir hale getirilmesi."