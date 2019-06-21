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Nafaka mağdurunun çaresizliği! Sadece 7 ay evli kaldım 120 aydır nafaka ödüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından süresiz nafakaya ilişkin yapılan açıklamalarla gözler TBMM'ye çevrilirken Akit, nafaka mağdurlarının yaşadığı zorlukları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 09:40
Nafaka mağdurunun çaresizliği! Sadece 7 ay evli kaldım 120 aydır nafaka ödüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından süresiz nafakaya ilişkin yapılan açıklamalarla gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilirken Akit, nafaka mağdurlarının yaşadığı zorlukları ortaya koymaya devam ediyor.

“Eşit kusurlu boşanmada nafakaya mahkûm edildim”

2007 yılının Eylül ayında evlendiğini ifade eden Gürkan Altun, “Üniversite mezunuyum ve şu anda işsizim. Eski eşimle 2008 Temmuz ayında fiziki olarak, 2009 Nisan ayında ise resmen boşandık. 7 ay aynı evi paylaşmış olduk. Eski eşim 2008 Aralık ayında boşanma davası açarak, anlaşmalı boşanmak istedi. Boşanmayı kabul ettim ve ömür boyu 350 TL nafaka ödemeye mahkûm edildim. Eşit kusurla açılan mahkemeye rağmen 6 yıl boyunca nafaka artırım davası ile uğraştırdı. Ayrıca 2013 yılında da nafaka artırımı gerçekleştirilerek 500 TL’ye çıkarıldı” şeklinde konuştu.

“İşsizlik bile nafaka ödemeye engel değilmiş!”

Uzun yıllar nafakayı aksatmadan ödediğini söyleyen Altun, “Fakat 2014 Mayıs’ta 12 yıldır çalıştığım şirketteki işimden çıkarıldım. Bunun üzerine nafakanın kaldırılması için dava açtım fakat davayı kaybettim. İşsiz kaldığım süre boyunca ödeyemediğim nafaka borcum yüzünden icraya verildim. Ardından da tazyik hapsi ile karşı karşıya kaldım” dedi.

Bu çığlığı duyun: “çaresizim”

Hiçbir mal varlığım yok” diyen Gürkan Altun, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti: “Annemle beraber yaşıyorum. Annemin aldığı babamdan kalan emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Nafakamı artık annem ödüyor. Oysa yoksulluk nafakası ödediğim kadının yoksullukla hiçbir ilgisi olmayıp, aile olarak maddi durumları çok iyi olduğu için işe girme gibi bir çabası olmuyor. Psikolojik bunalım içerisindeyim. 10 yıldır nafaka ödüyorum. Çaresizim.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:40
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi

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  • ihsanihsan24 dk önce
    bu zulümdür

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