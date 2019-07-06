Nafaka mağduru, yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlattı: Asgari ücretle çalışarak nafaka ödüyorum

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr WhatsApp hattı üzerinden gelen göndereceğiniz yaşam hikayelerinizi haberleştirerek süresiz nafaka sorununu gündemde tutmaya devam ediyoruz. Süresiz nafakanın vicdansızlık olduğunu belirten 33 yaşındaki Ali Osman Dinçer, “Asgari ücretle çalışarak nafaka ödemeye çalışıyorum. Hiçbir çarem kalmadı, lütfen devletimiz bir çözüm bulsun.” dedi.

“Eşimin annesi sürekli tacizlerde bulunuyordu”

Yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlatan süresiz nafaka mağduru 33 yaşındaki Ali Osman Dinçer, “2017 yılında yanlış bir evlilik yaptım. Eşimin annesi sürekli tacizlerde bulunuyor, sürekli eşimi benden ayırıyordu. 2017 Temmuz’unda boşanma davası açtılar, kabul ettim. Daha sonra boşanma davasından vazgeçmek için benden 35 bin TL para aldılar. 2 bin 500 TL de avukatlarına ödettirdiler, davadan vazgeçtiler.”

“Kayınvalidemin yapmadığı eziyet kalmadı”

Kayınvalidesi tarafından sürekli para taleplerinin olduğunu ve ödeme imkanı olmadığı için yuvasını yıktığını belirten Ali Osman Dinçer, “Kayınvalidem eşimi sürekli dövüyordu ve ben ona mani olamıyordum. Bana eşimin annesinin yapmadığı eziyet kalmadı.”

“Hiçbir çarem kalmadı”

Devlet yetkililerinden kendi durumunda olan insanlara yönelik bir çözüm üretilmesini isteyen Ali Osman Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kayınvalidemin şizofren rahatsızlığı vardı. Birçok defa şikayet dilekçesi verdiğim halde savcılıktan bir sonuç alamadım. Kayınvalidem daha sonra evime gelerek eşyalarımı atmaya başladı. Çocuğum dünyaya geldikten sonra eşimi alarak götürdü ve yeniden boşanma davası açtı. Kayınvalidem benden yine para istedi ve ben ödeyemeyince boşanma davamız devam ediyor. Ben bütün delillerle bu olayları kanıtladığım halde, savcılıktan hiçbir sonuç alamadım. 500 TL nafaka ödüyorum. İşimden oldum. Beni darp ettiler. Şuan asgari ücretle mecburen çalışmak zorundayım. Hiçbir çarem kalmadı. Devletimizden süresiz nafaka sorununa acilen bir çare bulmasını istiyorum.”