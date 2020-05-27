Nafaka mağduru isyan etti: 4 çocuğum var ve bir kadın için hayatımızdan bezdik

Türkiye’de nice ocakları söndüren, nice erkeklerin hapse atılmasına neden olan süresiz nafaka zulmü vatandaşların kanayan yarası olmaya devam ediyor.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun adı altında erkeğin savunmasına şans verilmeden kadının tek bir sözüne bakılarak alınan kararlar sonucu verilen süresiz nafaka dayatması vatandaşları ekonomik açıdan darboğaza sokuyor. Vatandaşlar nafaka adı altında yapılan zulmün karşılığını ödemekte güçlük çekerken, ödeyemeyenler de hapis cezasına çarptırılıyor.

Mağdurların gözü her yeni günde atılacak olumlu bir adıma bakarken, vatandaşlar da bu zulme karşı yüksek sesle isyan ediyor.

“Ben boşadığım kadın için hırsızlık da yapamam”

Sosyal medyadan yetkililere seslenen bir nafaka mağduru da ikinci evliliğinden dört çocuğu olduğunu, önceki eşine bin 640 lira nafaka ödemesi olduğunu belirterek, “4 tane çocuğumuz var, bir tane kadın için hayatımızdan bezdik. Gerçekten yeter artık, yetkililerin bizi duymasını istiyoruz. Benim şu anda ikinci evliliğim. Şu anda bir eşim de mağdur. 4 tane çocuğumla ben de mağdurum. Ödeme gücüm yok. Cezaevi cezaevi. Bıktım artık. Ben hırsızlık yapmadım, ben dolandırıcılık yapmadım. Ben boşadığım kadın için hırsızlık da yapamam. Sayın büyüklerim beni duyun artık. Yeter bıktım ben bu hayattan.” sözleriyle nafaka zulmüne karşı isyanını dile getirdi.