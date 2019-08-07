Nafaka mağdurlarının gözü Meclis’te! Ömür boyu borç insanın doğasına aykırı

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada süresiz nafaka mağdurlarının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü ve bazılarının ise intiharın eşiğine geldiğini açıkladı.

“Haysiyetsiz bir hayatın takibini savunmak nasıl bir çelişkidir?”

Süresiz nafakayı“Kazanılmış bir hak” olarak gören ve milyonlarca mağdurun yaşadıklarını görmezlikten gelen kesimleri eleştiren İlknur Birsel Büyükakça, “Bir yandan özgürlük, eşitlik naraları atarken diğer yandan boşanan bir kadının, ömür boyu elin adamı olmuş kişinin cebine bağımlı yaşamasını ve nafaka iptali için o kişi tarafından özel hayatının takip edilerek, haysiyetsiz hayat yaşadığının kanıtını isteyen yasayı savunmak nasıl bir çelişkidir?” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka kadını ömür boyu muhtaç konuma düşürüyor”

Süresiz nafaka mağduriyetinin toplumsal bir felaket boyutuna geldiğini ve bazı mağdurların yaşamlarını sonlandırma gibi söylemlerde bulunduğuna dikkat çeken İlknur Birsel Büyükakça, şöyle konuştu:

“Süresiz nafaka otuz yıldır kadının gelişmesine engel olup onu ömür boyu muhtaç konuma düşürmektedir. Kadının birey olmasını istiyorsak bu yasaya toplum olarak karşı çıkmalı, kadının güçlenmesi için çalışmalıyız. Yıllar süren boşanma davaları, bu süreçte ödenen tedbir nafakalarının ardından süresiz nafaka ile süresiz olarak borçlu yaşamak, nafaka arttırma, icra davaları, nafakadan başka vekalet, mahkeme ücretleri ve tazyik hapis cezaları resmi olarak boşanan kişileri boşamamakta ve kişiler arasında ömür boyu husumetin sürmesine ve cinnet vakalarına neden olmaktadır.”

“Ömür boyu borç insan doğasına aykırıdır”

Eşlerin boşanmasının doğru olmadığını fakat son çare olarak genellikle insanların boşanmak için mahkemelere başvurduğunu ancak mevcut yasaların insanları ömür boyu borçlu hale getirdiğini belirten İlknur Birsel Büyükakça, “Ömür boyu borç insan doğasına aykırıdır. 1988 yılından önce bir yıl olan ve o yıl itibarıyle süresize çıkarılan ve güzel yurdumun üzerine otuz yıldır kabus gibi çöken 4721 Sayılı TMK'nın 175. maddesi olan süresiz nafakanın insan yaşamına, toplumumuza, aile kavramamıza verdiği zararlar çok büyüktür. Süresiz nafaka kadının acziyeti kabullenmesidir ve çalışma konusunda gelişimine engeldir” dedi.

“Yuva yıkıcı yasalar değiştirilsin”

Devlet yetkililerinden ve Meclis’ten aileyi yıkmak yerine aileyi ve bireyi korumaya yönelik yasaların hayata geçirilmesi için gayret gösterilmesini beklediklerini söyleyen İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle tamamladı:

“Asgari ücretle yeni kurduğu ailesinin geçimini sağlamayaçalışan binlerce mağdur var. Sadece erkekler değil yeni yuva kuran kadınlar ve onların çocukları da mağduriyeti yaşıyorlar. ‘Süresiz nafaka’ demek ikinci evliliklerde ekonomik sorunların getirdiği problemlerle boğuşma, eş ve çocukların hayatını sürekli zehir etme durumu demektir. TMK 175 ve diğer bazı kanunlar özellikleri erkekleri evlilikten soğutuyor ve kurulacak yeni yuvaların önünde büyük bir engel olarak çıkıyor. Yuva yıkıcı yasaların ivedilikle değiştirilmesi şarttır.”