Nafaka Mağdurları Platformu’ndan çağrı: Kadın da erkek de mağdur edilmesin

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri olan “Süresiz Nafaka” yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan ebeveynler dört gözle bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak somut adımları bekliyor. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu, yapmış olduğu açıklamada, “3 Ağustos 2018 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘100 Günlük Eylem Planı’ maddeleri içerisinde ‘Nafaka Ödeme Sisteminin Adil Bir Hale Getirilmesi’ başlığının yer alması biz mağdurlara büyük umut olmuştur. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, verilen yüz günlük süre dolmasına rağmen, süresiz nafaka sorunu çözülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Nafaka mağdurları umutsuzluğa sevk edildi!

Açıklamada, “Konu ile ilgili bakanlıklardan ya da yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmaması müjde bekleyen iki milyon süresiz nafaka mağdurunu umutsuzluğa sevk etmiştir. Hakkaniyetli, insancıl ve tüm mağduriyetleri giderecek ‘Süreli Nafaka Yasası’ talebimizi bir kez daha belirtiyoruz. Otuz yıldır uygulamada olan ve bugüne kadar erkek, kadın, ikinci eş, anne, baba, çocuk demeden arkasında iki milyon mağdur bırakmış ve hâlâ yeni mağdurlar üretmeye devam eden bu zulüm yasasının hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi için daha fazla bekleyecek gücümüz kalmamıştır. İsteğimiz, boşanma sebebiyle kadın ya da erkek hiç kimsenin mağdur edilmemesi ve bu sayede aile yapısının korunarak daha güçlü bir toplum yolunda zemin hazırlanmasıdır” denildi.

“Yasa karşısında herkes eşit hakka sahip olmalı”

“Kadının mağduriyetini çözmek, erkeği mağdur ediyorsa hukuk devleti olamayız” denilen açıklamada, “Sosyal devlet ilkesi gereği, mağduriyetleri ve yoksulluğu ortadan kaldırma prensibiyle hareket edilmeli. Bu bağlamda kadına birey olduğunu ve hayatına devam etmesi gerektiğini anlatmak üzere psikolojik destek verilmesini, boşanma sonrası yoksulluğa düşen kadına mesleği ve eğitimi yoksa meslek edindirme hususunda tam destek verilmeli” şeklindeki görüşler dile getirildi.