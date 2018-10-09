Nafaka için evlilik dönemi sona eriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek gündem buluşmalarının ilk toplantısında nafaka sistemi ele alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla yarın gerçekleştirilecek toplantıda, nafaka sistemi tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı toplantıda nafaka süresi ve miktarına ilişkin uygulamalar değerlendirilecek.

Süre sınırı getirilecek

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi.

Nafaka fonu önerisi

Bu çerçevede çeşitli ülkelerde uygulanan "Nafaka Fonu" önerisinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu'nun iki yıl önce hazırladığı raporda böyle bir fonun kurulması önerisi gündeme gelmişti. Komisyon raporunda, "Farklı ülkelerde görüldüğü gibi nafakanın belirli bir sürede verilmesine yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılması önerilmektedir. Bu süre zarfında nafaka alan yoksul eşin, sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi için meslek edindirme ve istihdam imkânlarından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yoksulluk hala devam ediyor ise nafaka oluşturularak, fondan karşılanmalıdır" önerisi yer alıyor.

Komisyonu raporu

Meclis'teki Boşanma Komisyonu, bu konuda gelen başvuruları değerlendirerek yılın başında Adalet Bakanlığı'na önerilerini iletmişti. Adalet Bakanlığı hem bu önerilerini hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden konuya ilişkin görüş talep etti. Yapılan ön çalışmalarda nafakanın ömür boyu değil "evlilik süresi, çocuk olup olmadığı, kadının yaşı, gelir durumu, kusur durumu" olmak üzere beş kritere göre hesaplanması öngörülüyor. Bu başlıklar dikkate alınarak mahkeme 4 ya da 5 yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek.

Kusur derecesine de bakılacak

Ödenecek nafakada boşanmada kadının kusur derecesine de bakılacak. Kadının kusuru yüzde 50'nin üzerindeyse nafaka verilmemesi yönünde karar verebilecek. Kusur durumu bu oranın üzerinde olsa da ileri yaştaysa ömür boyu nafaka alabilecek. İleri yaş için de 60-65 yaş gibi bir sınır getirilmesi öngörülüyor. Toplu tazminat alarak nafakadan çekilme talebi de seçenekler arasında bulunuyor.