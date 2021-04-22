Nafaka adaletsizliği için yürüyen Duman İstanbul’a ulaştı

yeniakit.com.tr Ankara

Mustafa Duman’ın 10 gün, İlhan Ergincan’ın 2 gün süren adalet yürüyüşü yolculuğu bugün itibari ile İstanbul Tuzla’da emniyet ve pandemi önlemleri gerekçesi ile son buldu.

Basın açıklamasına izin verilmedi

Süresiz Nafaka Mağduru Mustafa Duman ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan Tuzla’dan Ayasofya camisine ulaşarak, öğle namazını kıldılar. Namazın ardından basın açıklaması yapmak için hazırlanan Duman ve Ergincan’a ‘pankart’ olduğu gerekçesi ile basın açıklamasına izin verilmedi.