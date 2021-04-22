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Aktüel Nafaka adaletsizliği için yürüyen Duman İstanbul’a ulaştı
Aktüel

Nafaka adaletsizliği için yürüyen Duman İstanbul’a ulaştı

Kastamonu’da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen ve nafaka adaletsizliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a yürüyen Mustafa Duman yürüyüşünün 10’uncu gününde İstanbul’a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:03:00 -
Nafaka adaletsizliği için yürüyen Duman İstanbul’a ulaştı

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Mustafa Duman’ın 10 gün, İlhan Ergincan’ın 2 gün süren adalet yürüyüşü yolculuğu bugün itibari ile İstanbul Tuzla’da emniyet ve pandemi önlemleri gerekçesi ile son buldu.

Basın açıklamasına izin verilmedi

Süresiz Nafaka Mağduru Mustafa Duman ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan Tuzla’dan Ayasofya camisine ulaşarak, öğle namazını kıldılar. Namazın ardından basın açıklaması yapmak için hazırlanan Duman ve Ergincan’a ‘pankart’ olduğu gerekçesi ile basın açıklamasına izin verilmedi.

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