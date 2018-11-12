Nadir rastlanan mekik kelebeği Marmaris bölgesinde görüldü

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde nadiren rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir okulun bahçesinde görüldü.

Bağlıiçi mevkisindeki bir okulun bahçesinde görevlilerin fark ettiği mekik kelebeği, biyoloji öğretmeni Semra Alimoğlu'na teslim edildi. Alimoğlu da öğrencilerine nadir görülen bu kelebeği yakından tanıma imkanı sundu.

Mekik kelebeği daha sonra Marmaris Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris Milli Parklar Şube Müdürü vekili Hülya Salmanlı, bilimsel adı "daphnis nerii" olan mekik kelebeğini zakkum dallarına doğru doğal ortamına bıraktı.

Uzun ince kanatları ve kuyruğunu dik tutmasıyla dikkati çeken mekik kelebekleri, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebekleri, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.