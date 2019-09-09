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Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda

ABD Açık'ta Rus Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Nadal, 20 grand slam zaferiyle bu alanda rekoru elinde tutan Federer'e bir adım daha yaklaştı- 30 yaşından sonra 5. grand slam şampiyonluğuna uzanan İspanyol tenisçi, ABD Açık'ta kupayı havaya kaldıran en yaşlı ikinci tenisçi oldu- 4 saat 50 dakikalık bir mücadelenin ardından ABD Açık'ı kazanan Nadal, kariyerinde beşinci kez aynı sezon içinde birden fazla grand slam zaferi yaşadı

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal, tek erkeklerde rekoru elinde tutan rakibi Roger Federer'i bir adım daha yaklaştı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev karşısında setlerde 2-0 öne geçen Nadal, rakibinin durumu 2-2'ye getirmesiyle zor anlar yaşadı.

Kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 23 yaşındaki Medvedev karşısında son seti 6-4 kazanmayı bilen Nadal, toplam 19. grand slam şampiyonluğuna uzandı.

İspanyol tenisçi, 20 şampiyonlukla bu alanda rekoru elinde bulunduran kendisinden 5 yaş büyük İsviçreli Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirdi.

Fransa Açık'ta 12 kez şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir rekora imza atan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon'da 2 ve Avustralya Açık'ta 1 kez mutlu sona ulaştı.

Federer ise Wimbledon'da 8, Avustralya Açık'ta 6, ABD Açık'ta 5 ve Fransa Açık'ta 1 olmak üzere toplam 20 şampiyonlukla tek erkeklerde listenin zirvesinde yer alıyor.


- En yaşlı ikinci raket oldu


ABD Açık'ta dördüncü şampiyonluğunu kazanan 33 yaşındaki Nadal, açık dönemde turnuvada kupaya ulaşan en yaşlı ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.

Rekoru, 1970 yılında 35 yaşındayken vatandaşı Tony Roche'yi 3-1 yenen Avustralyalı Ken Rosewall elinde bulunduruyor.


- En uzun maç rekoru 4 dakikayla kaçtı


Rafael Nadal ile Daniil Medvedev arasında büyük heyecana sahne olan final mücadelesi 4 saat 50 dakika sürdü.

ABD Açık'ta tek erkeklerde en uzun final rekoru iki maçta kırıldı. 1988 yılında Mats Wilander-Ivan Lendl, 2012'de de Andy Murray-Novak Djokovic finali toplam 4 saat 54 dakikada tamamlanmıştı.

- 30'undan sonra gelen 5 şampiyonluk


Nadal, 30 yaşından sonra kazandığı 5 şampiyonlukla bir rekora imza attı.

3 Haziran doğumlu İspanyol raket, 31 yaşına girdiği 2017 yılından bu yana 3 kez Fransa Açık'ta, 2 kez de ABD Açık'ta kupayı havaya kaldıran isim oldu.

Bugüne kadar Nadal'ın yanı sıra Novak Djokovic, Roger Federer, Rod Laver ve Ken Rosewall, 30 yaşından sonra 4'er kez grand slam zaferi yaşamıştı.


- Sezonu 2 grand slam kupasıyla kapadı


İspanyol tenisçi, kariyerinde 5. kez sezonu birden fazla grand slam kazanarak bitirdi.

2008'de Fransa Açık ve Wimbledon, 2010'da Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı kazanan Nadal,2013, 2017 ve 2019'u Fransa Açık ve ABD Açık şampiyonluklarıyla kapadı.


- Djokovic ile farkı azalttı


Federer'e şampiyonluk sayısında yaklaşan Nadal, ATP sıralamasında zirvede yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic ile de arasında puan farkını azalttı.

ABD Açık şampiyonluğunun ardından 9 bin 225 puana yükselen Nadal, 9 bin 865 puanla ilk sırada yer alan Djokovic'in 640 puan gerisinde yer alıyor.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
  1. ABD Açık
  2. Daniil Medvedev
  3. grand slam
  4. Rafael Nadal
  5. Roger Federer
  6. tenis

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