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Nadal son 4'e kaldı

- Nadal, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Tiafoe'yu 3-0 yenerek yarı finalde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas'ın rakibi oldu

22 Ocak 2019 Salı 15:03
Nadal son 4'e kaldı


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Frances Tiafoe'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 6. kez yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, son şampiyon Roger Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.


- Djokovic ve Serena Williams korta çıkacak


Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 16 numaralı seribaşı Milos Raonic de 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:03
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Rafael Nadal
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