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Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü

- İspanya'da Kraliyet ailesinin katıldığı törenle 2017 Ulusal Spor Ödülleri verildi- Tenisçi Rafael Nadal, futbolcu Juan Mata ile Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas ödül alan isimler arasında yer aldı

10 Ocak 2019 Perşembe 16:13
Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü


MADRİD (AA) - İspanya'da 2017 Ulusal Spor Ödülleri, Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı bir törenle sahiplerine verildi.

Madrid'in El Pardo ilçesindeki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törende, Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Spor Üst Konseyi tarafından belirlenen 2017 Ulusal Spor Ödülleri takdim edildi.

İspanya Kralı 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, babası Kral Juan Carlos ve annesi Kraliçe Sofia'nın verdiği ödüllerde, tenisçi Rafael Nadal, Manchester United'da forma giyen futbolcu Juan Mata ve Real Madrid'de oynayan Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas gibi isimler ödül alan sporcular arasında yer aldı.

2017 yılında dünya klasmanında yeniden 1. sıraya çıkmasından dolayı "En İyi Sporcu" ödülüne layık görülen Nadal, Avusturya Açık Tenis Turnuvası'na katılacak olmasından dolayı törene iştirak etmedi.

2010 yılından bu yana İspanyol kulüplerinde yer alan ve 2014'ten itibaren Real Madrid formasını giyen 32 yaşındaki Kosta Rikalı kaleci Navas ise "İberya-Amerika Toplumları" ödülünü Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

İngiltere'nin Manchester United takımında oynayan Juan Mata da "Common Goal" adıyla başlattığı ve futbolcuların kazançlarının yüzde 1'ini bağışladığı sosyal dayanışma girişiminden dolayı ödüle layık görüldü.

İspanya'da 2017'nin en iyi sporcuları arasında kadın atlet Maria Vicente, kadın karateci Sandra Sanchez, golfçü Jon Rahm gibi isimler de öne çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:13
  1. ispanya
  2. İspanya Kralı 6. Felipe
  3. Keylor Navas
  4. Rafael Nadal
  5. spor ödülleri

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