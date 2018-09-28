Nacip Fazıl 2018 ödüllerini kimler kazandı?

Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi sponsorluğunda düzenlenen Necip Fazıl 2018 yılı ödüllerini kazananların isimleri açıklandı. Şiir dalında ödüle layık görülen isim Arif Ay oldu. Hikaye-roman dalında ödüle layık görülen isim ise Aykut Ertuğrul oldu.

Değerlendirme neticesinde eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 7 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü. "Necip Fazıl Şiir Ödülü" şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan Arif Ay'a, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" de yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul'a verilecek. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar nedeniyle "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü", Prof. Dr. Muhammed Harb ise öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nü alacak. Yasemin Karahüseyin'e yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, Fatih Baha Aydın'a da dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle ve bir kültür romanı olan Bihaber’de ironinin gücünü ustalıkla kullanmasıyla "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" verilirken, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan Prof. Dr. Nevzad Atlığ'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edilecek.

ARİF AY KİMDİR?

1953'te Bor/Niğde'de doğdu. İlk ve ortaokulu Balgat'ta (Ankara), liseyi Bor'da okudu. GÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1988). Bir kamu kuruluşunda eğitim şefi olarak çalıştı (1974-76). Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda müşavir olarak çalışırken, Kırıkkale Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak geçti. Halen Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Edebiyat hayatına şiirle başlayan Arif Ay'ın "Denizi Giyinmek" adlı ilk şiiri 1975'te Edebiyat dergisinde yayımlandı. Eyüp Önder, Musa Deniz ve Halis Emre imzalarını da kullanan Ay, Edebiyat dergisinin sorumlu müdürlüğünü üstlendi (1977-84). Yazı ve şiirleri Edebiyat, Yedi İklim, İkindi Yazılan, Kayıtlar, Ayane, Hece dergilerinde yayımlandı. "Bosna Alevler İçinde" adlı çizgi filmin senaryosunu yazdı.

Yayımlanmış kitapları:

Hıra (1978), Dosyalar(1980), Şiirin Kandilleri (1983), Gökyüzü saatleri (1986), İma Kitabı (1989),Flowering Sky Poems (1994), Bin Yılın Destanı (1992), Yirmi Yaş Şiirleri(1995), Dokuz Kandil (1997), Ateş ve Caz (2001), Güne Doğan Koşu/Toplu Şiirler (2006) adlı şiir, Saat Yirmidörtte Saksofon Dersi (1991) adlı öykü kitabı, Gece Yazıları (1993) adlı deneme, Anne Hikâyeleri (1991), Türk Edebiyatında Anne Şiirleri (2001), Türk Edebiyatında çocuk Şiirleri (2001) adlı derleme kitapları bulunmaktadır. Mart 2010’dan bu yana Aylık edebiyat dergisi Edep’i çıkartmaktadır. Şiirimin Şehirleri kitabı 2011 Türkiye Yazarlar Birliği şiir ödülüne değer görüldü.