Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da meydana gelen depremin neden bu kadar şiddetli hissedilmiş olabileceğini açıkladı.

İsabetli deprem tahminleriyle bilinen Görür açıklamasında, "Antalya'da olan deprem Kıbrıs-Helen yayı ile ilgili olmalıdır. Deprem dalma-batma zonunun Anadolu levhası üzerinde ve görece kıyıya yakın bir yerde olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.