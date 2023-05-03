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Gündem Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama
Gündem

Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-03 16:25:00 -
Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana Havzası’ndaki fay hatlarını yeni depremler konusunda uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20’de Adana’nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem üretmeye zorlayabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana/Ergenuşağı-Kozan'da az önce deprem oldu ya, arkadaşlar yine sorulara başladılar. Hep söylediğim gibi bir daha söyleyeyim; 6 Şubat Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası’ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir” ifadelerini kullandı.

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