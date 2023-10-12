Naci Görür yanıtladı: Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin işareti mi?

Dün İstanbul'da Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ve bu deprem, büyük İstanbul depreminin habercisi mi sorularına neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Silivri açıklarında dün 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi.

İstanbul'da dün saat 19.36'da yerin 7 kilometre altındaki deprem, Silivri açıklarında meydana geldi. Depremin, beklenen büyük depremin meydana gelmesi beklenen Silivri bölgede yaşanması paniğe sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Naci Görür, dünkü depremle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez" diyen Prof. Dr. Görür, "Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın" diye konuştu.

"Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet, bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

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Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin."