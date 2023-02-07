Naci Görür, Fox TV’de ‘Hükümet deprem konusunda büyük işler yaptı’ deyince Selçuk Tepeli renkten renge girdi!

Selçuk Tepeli’nin sunduğu Fox TV ana habere konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘HÜKÜMET ÇOK ŞEY YAPTI’

Ancak Görür’ün tespitlerinde hükümetin depremle ilgili yaptığı işleri desteklemesi Tepeli’yi rahatsız etti.

“Ama 2010’da bu hükümet, doğruya doğru demek lazım ilk kez Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin stratejisini daha çağdaş hale getirdi. Dediler ki: “Biz afet yönetimine değil, zararı azaltmaya yönelik işleri yapacağız” Yani deprem olmadan önce yapılmasını gerekenleri yaptı. Çok şey yapıldı”

‘AMA UYGULAMA KÖTÜ’

Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli ısrarla “Ama uygulama kötü”diyerek itirazını sundu.

Naci Görür ise Tepeli’ye “Hayır, yaptı.” dedi.