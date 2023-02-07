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Medya Naci Görür, Fox TV’de ‘Hükümet deprem konusunda büyük işler yaptı’ deyince Selçuk Tepeli renkten renge girdi!
Medya

Naci Görür, Fox TV’de ‘Hükümet deprem konusunda büyük işler yaptı’ deyince Selçuk Tepeli renkten renge girdi!

Fox TV ana haberde sunucu Selçuk Tepeli, depremle ilgili hükümetin çok işler yaptığını söyleyen konuğu Prof. Dr. Naci Görür'e "Ama uygulama kötü" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 10:27:00 -
Naci Görür, Fox TV’de ‘Hükümet deprem konusunda büyük işler yaptı’ deyince Selçuk Tepeli renkten renge girdi!

Selçuk Tepeli’nin sunduğu Fox TV ana habere konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘HÜKÜMET ÇOK ŞEY YAPTI’

Ancak Görür’ün tespitlerinde hükümetin depremle ilgili yaptığı işleri desteklemesi Tepeli’yi rahatsız etti.

“Ama 2010’da bu hükümet, doğruya doğru demek lazım ilk kez Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin stratejisini daha çağdaş hale getirdi. Dediler ki: “Biz afet yönetimine değil, zararı azaltmaya yönelik işleri yapacağız” Yani deprem olmadan önce yapılmasını gerekenleri yaptı. Çok şey yapıldı”

‘AMA UYGULAMA KÖTÜ’

Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli ısrarla “Ama uygulama kötü”diyerek itirazını sundu.

Naci Görür ise Tepeli’ye “Hayır, yaptı.” dedi.

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Yorumlar

Putsavar

Asıl felaket nedir biliyor musun, cahil insanların profesörleri eleştrmesi, kendilerini alim sanması. Senin tahsilin ne ki dünyanın kabul ettiği bir hocayı eleştirebiliyorsun. Adam bir senedir kendini yırtıyor burada deprem olacak diye. Daha utanmadan nasıl eleştirirsin. Bilim var, burada deprem olacağı belli, memleketin parası var, sen önlem almıyorsan daha bunu din ile özleştiremezsin. Yağmur yağarken şemsiye neden açıyorsun o zaman? Kaderim de ıslan.. ama yapmıyorsun di mi.. bu da çok farklı değil.

Putsavar

20 senedir risk taraması yapılmadı. Benim oturduğum bina da çürük mesela, çevre şehircilik bakanlığını da aradım gelip karot alsınlar diye ama yetkilendirdikleri özel firmalara yönlendirdiler. Onlar da fahiş fiyat istedi. Devlet binaların dayanıklılığını ölçmüyorlarsa o devlet ne işe yarar? Yapılacak şey basit; riskli yapılar tespit edilir, sahiplerine bir süre tanınır, uygun şartlarda kredi verilir, plan proje devlet tarafından belirlenir, tanınan süre dolduğunda elektrik su vs kesilir. Hatta ada bazında toki planlamalar yapar, yeni siteler kurar.. yani isteyince her şey yapılır.. ya da bunun yerine yaparsın bir şehir hastanesi, bir havalimanı.. atarsın havanı..
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